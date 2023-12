Ciężarówki przejadą przez Szczecin. Znamy szczegóły protestu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Przewoźnicy na piątek 22 grudnia zapowiadają protest w Szczecinie - to wsparcie dla blokady granicy z Ukrainą.

Zaplanowany jest przejazd ulicami Szczecina. Początek o godzinie 12 - jak czytamy w przesłanej nam informacji o tym wydarzeniu - udział na tę chwilę zadeklarowali przewoźnicy z ponad 100 samochodami. Kolumna ciężarówek ma przejechać od węzła Kijewo w kierunku centrum Trasą Zamkową - dalej Malczewskiego, Rayskiego, przez plac Grunwaldzki, Piłsudskiego i plac Rodła.



Koniec planowany jest po godzinie 14.30 pod urzędem na Wałach Chrobrego, gdzie protestujący wręczą petycję wojewodzie.



Lista postulatów to między innymi przywrócenie systemu zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy czy zlikwidowanie e-kolejki na przejściach Polski z Ukrainą.



Jak czytamy w informacji prasowej, planowany na piątek 22 grudnia w Szczecinie protest przewoźników ma "ostrzegać i zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację branży". W ich ocenie, o ile nie nastąpią zmiany, firmy z Polski "przejdą wkrótce do historii".



Do tematu wrócimy w piątek - będziemy też na bieżąco informować o przebiegu przejazdu kolumny ciężarówek i ewentualnych utrudnieniach na ulicach Szczecina.