Ten odcinek lepiej skomunikuje Kołobrzeg z S6

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa budowa brakującego odcinka drogi krajowej nr 11, który lepiej skomunikuje miasto z drogą S6.

Chodzi o liczący 1,5 km fragment pomiędzy węzłem Kołobrzeg-Wschód a rondem Jerzego Patana. Kierowcy mogą już korzystać z jednej jedni na obu nitkach drogi, która powstała na wysokości centrum handlowego. Całość wraz z mostem nad wjazdem do miejscowości Budzistowo powinna być gotowa w kwietniu przyszłego roku. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że wszystkie prace idą zgodnie z planem, a kolejne odcinki mogą być otwierane przed terminem kontraktowym.



- Będziemy się starali z wykonawcą, aby jak najszybciej w przyszłym roku, w pierwszym kwartale oddać tą drogę do ruchu, natomiast zostały jaszcze pewne fragmenty robót nawierzchniowych, roboty wykończeniowe, a to jest zależne od warunków pogodowych - powiedział Grzeszczuk.



Inwestycję realizuje firma PORR, a wartość umowy to ponad 56 mln zł.