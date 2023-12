Postanowił wybrać się na pływanie kajakiem - skończyło się interwencją ratowników.

Jak informuje szczecińskie WOPR, do zdarzenia doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem, gdy otrzymali informację o kajakarzu w wodzie.



Jako pierwsza na miejscu pojawiła się jednostka szczecińskiego Urzędu Morskiego "Lucynka", która podjęła wychłodzonego mężczyznę. Przetransportowano go do mieszczącej się na szczecińskim Gocławiu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Pomocy udzielili mu także ratownicy medyczni. Udało się także wyciągnąć z wody kajak.