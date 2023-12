Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W styczniu linia autobusowa numer 87 wróci na stałą trasę, autobus nie będzie zatrzymywał się już przy placu Lotników.

Będzie za to przejeżdżać przez wyremontowaną aleję Wojska Polskiego.



Jak informuje zastępca prezydenta Anna Szotkowska, by było to możliwe wykonawca przebudowy musi umożliwić przejazd autobusu przez skrzyżowanie z ulicami Kopernika i Krzywoustego, w kierunku Bramy Portowej. Ma to się stać jeszcze w tym miesiącu. Wtedy zostanie podjęta decyzja o powrocie "87" na trasę od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów.