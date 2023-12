W Urzędzie Gminy Węgorzyno powstanie obserwatorium astronomiczne [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Węgorzyna będą mogli obserwować gwiazdy. To za sprawą obserwatorium astronomicznego, które powstanie w budynku Urzędu Gminy i będzie pierwszym w Polsce takim obiektem w siedzibie samorządu.

Pomysł zrodził się u włodarzy, kiedy w ramach remontu ratusza wymieniany był stary, dziurawy, poniemiecki dach.



Jest już projekt przyszłego obserwatorium - mówi Monika Kuźmińska, burmistrz Węgorzyna.



- Żeby odtwarzając bryłę obiektu, remontując budynek, zwłaszcza jego ostatnią kondygnację, zrobić coś jeszcze dodatkowego. Coś co będzie służyło mieszkańcom, młodemu pokoleniu do edukacji, jak również będzie trakcją turystyczną - mówi Kuźmińska.



Obserwatorium astronomiczne powstanie na strychu Ratusza - wyjaśnia Tomasz Trykacz, inspektor nadzoru inwestorskiego w Urzędzie Gminy Węgorzyno.



- W części połaci dachu powstanie obserwatorium. Na planie koła z kopułą otwieraną, gdzie przez otworzenie tej kopuły będzie można obserwować gwiazdy za pomocą urządzeń optycznych. Będzie można wchodzić do obserwatorium w nocy - mówi Trykacz.



Rozpoczęcie budowy obserwatorium astronomicznego w budynku gminy Węgorzyno urzędnicy zaplanowali na przyszły rok.