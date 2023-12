Będzie nowy parking dla pacjentów szpitala przy Unii Lubelskiej

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dodatkowy parking powstanie przy ulicy Litewskiej w Szczecinie. To na potrzeby pracowników i pacjentów szpitala przy Unii Lubelskiej.

Jest to konieczne po tym jak z powodu budowy nowego gmachu szpitala została wyłączona spora część miejsc postojowych przed placówką. Uczelnia z miastem szukała nowego rozwiązania.



Zdecydowano o przekształceniu w parking, boiska należącego do Zespołu Szkół Samochodowych.



- Będzie tam około 200 miejsc postojowych - mówi kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Krzysztof Goralski: - W tej chwili właśnie przygotowujemy się do przygotowania tego miejsca parkingowego dla naszych mieszkańców. To będzie parking ogólnodostępny, zarówno dla pacjentów, jak i również dla naszych pracowników. Planuje się to, jak ten teren zostanie już utwardzony i przygotowany, co chcemy zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w miesiącu styczniu.



Ten parking zacznie działać w styczniu. Dodatkowo od czwartek uruchomiony zostanie bezpłatny autobus, który będzie dowoził pacjentów spod Netto Areny - dodaje Krzysztof Goralski.



- Ta linia autobusowa będzie kursowała w godzinach od 6:00 do godziny 16:00. Pragnę podkreślić, że będzie to linia bezpłatna. Będzie to autobus niskopodłogowy, przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami - podkreśla Goralski.



Pod nowym budynkiem szpitala, który powstaje w miejscu, gdzie dawniej miał być stadion, będzie podziemny parking na 600 miejsc, koniec inwestycji planowany jest na 2026 rok.