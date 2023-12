Klub PiS nie poprze budżetu województwa na przyszły rok

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosują za przyjęciem budżetu województwa zachodniopomorskiego na przyszły rok. We wtorek odbędzie się sesja budżetowa sejmiku.

Jak mówi w "Rozmowie pod krawatem" szef klubu radnych PiS Rafał Niburski, jest szereg problemów z budżetem województwa.



To między innymi utrzymujący się deficyt budżetowy, zbyt wysokie koszt obsługi długu, ale też cięcia w finansowaniu ochrony zdrowia - mówił Rafał Niburski.



- Drastyczny spadek wydatków na ochronę zdrowia. To jest przede wszystkim mankament, który nam się nie podoba, ponieważ to jest bardzo drastyczna kwota. To jest bardzo poważny konkret, ponieważ do mnie i do kolegów radnych dochodzą sygnały od pacjentów szpitali wojewódzkich, że z jakością obsługi medycznej, czy to w Szczecinie, w Koszalinie, czy w innych placówkach, nie jest najlepiej. Pojawia się dużo skarg na jakość świadczonych usług w szpitalach podlegających panu marszałkowi. To chyba jest coś nie tak - mówi Niburski.



Jak prognozuje Niburski, budżet jednak zostanie najpewniej przyjęty przez radnych. Klub PiS jest w opozycji, a marszałek województwa zachodniopomorskiego może liczyć na poparcie radnych Koalicji Samorządowej, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, PSL i Trzeciej Drogi.