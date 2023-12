Szczecinianie stworzyli gastronomicznego "Facebooka"

- Umawianie się na wspólne jedzenie do restauracji, dodawanie do znajomych ulubionych punktów rozrywkowo-gastronomicznych oraz konwersacja z nimi na czacie.

Szczecinianie wymyślili aplikację , którą określają gastronomicznym facebookiem i chcą nią podbić całą Polskę. Na utworzenie start-upa pozyskali środki z funduszy Unii Europejskiej.- Użytkownik będzie mógł korzystać z niej bezpłatnie, wystarczy tylko rejestracja - tłumaczy Norbert Kowalczyk, współpomysłodawca aplikacji: - Już wtedy możemy sobie dodawać swoje restauracje ulubione do koszyka z miejscami, które nas interesują. I już od tego momentu, wszystkie te informacje dochodzą do nas. Jeżeli interesuje nas np. co się będzie działo, czy są nowe promocje, to te dane będą generowane i będziemy mogli je pobrać.- W niedługim czasie, poprzez aplikację będziemy mogli się umawiać na wspólnie jedzenie, czy imprezę z osobami poznanymi w Internecie - dodaje Kowalczyk: - W niedługim czasie, rzeczywiście planujemy również stworzyć tak zwaną społecznościówkę, czyli dodać możliwość komentowania, tworzenia grup, umawianie się na wspólne wyprawy.Wartość projektu aplikacji to prawie 300 tysięcy złotych, z czego prawie 200 tysięcy pochodzi z Funduszy Europejskich.