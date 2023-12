Wojsko zawitało na szczecińską Politechnikę Morską [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie odwiedziły takie jednostki, jak 12. Brygada Zmechanizowana, 14. Zachodniopomorska Brygada WOT czy Formoza.

Można było się również zapisać do Legii Akademickiej.



- Przyszedłem ogólnie z powodu samych targów, żeby zobaczyć co wojsko ma do zaprezentowania. - Moim zdaniem, gdyby przyszło jakieś niebezpieczeństwo, wiadomo co się dzieje wokół nas, to warto spróbować, żeby może w przyszłości coś umieć - mówili studenci.



Na naszej uczelni kształtujemy również na kierunkach wojskowych. Dla naszych studentów Legia Akademicka to również sposób na pogłębienie tych kwalifikacji poza czasem zajęć - mówi dr Agnieszka Deja, prorektor ds. kształcenia Politechniki Morskiej.



- To są zajęcia dostosowane do tego, jak funkcjonuje nauczanie na uczelni. I tym samym największa eskalacja ewentualnych działań następuje w tej przerwie, kiedy studenci mają możliwość faktycznie w pełni poświęcić się zajęciom wojskowym - mówi Deja.



Legia Akademicka jest ochotniczą formacją wojskową, która utworzona została 11. listopada 1918 roku. W czasach PRL jej działalność została zawieszona. Reaktywowana została w roku 2000.