Naćpany usiadł za kierownicą. Narkotyki policja znalazła też w aucie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Był pod pływem narkotyków, środki odurzające miał też w samochodzie - kierowcę zatrzymała policja w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w okolicy jeziora Głębokie. Policjanci zatrzymali 40-latka do kontroli, zauważyli, że ma błyszczące, przekrwione oczy. Zbadali do narkotestem. Jak się okazało był pod wpływem marihuany.



Podczas kontroli, mundurowi znaleźli w samochodzie środki odurzające. Okazało się, też że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. 40-latek został zatrzymany, teraz odpowie przed sądem.