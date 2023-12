AED to automatyczny defibrylator, który przy pomocy poleceń głosowych prowadzi proces przywracania akcji serca. źródło: https://www.facebook.com/powiatgoleniowski

To urządzenie może uratować życie - przy głównym wejściu do Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie zainstalowano defibrylator AED.

Sprzęt został kupiony ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego - znajduje się w specjalnej skrzynce, by nie został zniszczony i by w każdej chwili można go zastosować.



AED to automatyczny defibrylator, który przy pomocy poleceń głosowych prowadzi proces przywracania akcji serca.