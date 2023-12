Personalne i klubowe roszady w zachodniopomorskim sejmiku

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wicemarszałek w zachodniopomorskim sejmiku Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy zrezygnował z funkcji, bo został wiceministrem obrony narodowej. Z kolei Olgierd Kustosz, dotychczas z PSL, przeszedł do klubu Koalicji Samorządowej i teraz nie jest wicemarszałkiem, a członkiem zarządu województwa.

W sejmiku mamy też nowo powstały klub: PSL-Trzecia Droga-Nowa Lewica - który będzie miał wicemarszałka, a został nim radny Rafał Rosiński.



Stanisław Wziątek zostaje radnym, a pracę w MON traktuje jako "wielką odpowiedzialność".



- To nie jest - użyję tego określenia - łup wojenny, to jest po prostu ciężka praca i przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju, za przygotowanie wojska do realizacji zadań związanych z obroną naszej ojczyzny - mówił Wziątek.



O zmiany w zarządzie województwa wnioskował marszałek Olgierd Geblewicz z KO.



- Przyjąłem rezygnację pana marszałka Olgierda Kustosza z funkcji wicemarszałka województwa. Chciałbym poprosić o powierzenie mu funkcji członka zarządu z rekomendacji klubu Inicjatywa Samorządowa, który niedawno się zawiązał. Chciałbym również rekomendować na stanowisko wicemarszałka Rafała Rosińskiego. Będzie reprezentował klub Trzecia Droga-PSL-Nowa Lewica - mówił Geblewicz.



W głosowaniu tajnym Rafał Rosiński otrzymał 19 głosów "za", 10 "przeciw". Z kolei "za" Olgierdem Kustoszem było 19 radnych a 10 wstrzymało się od głosu. W obu przypadkach prawdopodobnie "za" była rządząca sejmikiem koalicja, a raz "przeciw" i raz wstrzymał się opozycyjny klub PiS.