Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Chciał ukraść koła - teraz najbliższe 5 lat może spędzić za kratami.

31-latek z Sianowa pojawił się nocą na jednym z osiedli i postanowił ukraść oryginalny komplet kół aluminiowych z zaparkowanego tam samochodu osobowego. Zauważyli go przejeżdżający tamtędy policjanci i złapali go po krótkim pościgu.



Właściciel samochodu wycenił koła na ponad 2000 złotych. Złodziej usłyszał zarzuty - grozi mu do 5 lat więzienia.