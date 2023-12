Rząd przyjął budżet na 2024 rok

Będą pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i pracowników sfery budżetowej. Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok.

Premier Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej, że powstał on w rekordowo krótkim czasie.



W przyszłorocznym budżecie dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Rząd przyjął nowy projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.



Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że budżet tworzony jest przy założeniu trzyprocentowego wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6 procent.



"Obserwujemy wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce, cieszymy się, że rynki finansowe przyjęły zwycięstwo opozycji jednoznacznie pozytywnie: spadają rentowności polskich obligacji, umacnia się polska waluta. Widzimy również po wskaźnikach wyprzedzających koniunktury, że gospodarka w przyszłym roku może rosnąć właśnie w tempie w trzech procent" - dodał minister finansów Andrzej Domański. Podkreślił, że rząd prognozuje wzrost wpływów ze wszystkich podatków. "Znaleźliśmy środki na najważniejsze programy" - powiedział. "Deficyt tzw. sektora general government wynosi 5,1 procent (PKB), co oznacza, że jesteśmy spójni z tym minimalnym wysiłkiem fiskalnym rekomendowanym przez Komisję Europejską" - dodał Andrzej Domański.



Potrzeby pożyczkowe netto sięgną w 2024 roku 250 miliardów złotych. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zapewnił w budżecie 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. "Zapewnienie w budżecie państwa na rok 2024 pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków. W budżecie na 2024 rok zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 procent, a przypadku początkujących nauczycieli o 33 procent. Pamiętaliśmy także o nauczycielach przedszkolnych i tu dodatkowe 2,3 miliarda złotych dotacji przedszkolnych dla samorządów na podwyżki w przedszkolach" - powiedział premier.



"Zapewniamy także w budżecie wzrost o 20 procent dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy, celników" - dodał. Trzy miliardy 200 milionów złotych zostanie przeznaczonych na część rozwojową w ramach subwencji trafi do samorządów. Premier poinformował też, że w projekcie budżetu na 2024 roku są środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent.



"800 plus jest finansowanie, są pieniądze w budżecie, będzie wypłacanie. 13. i 14. emerytury będą wypłacane, są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad pięcioprocentowa inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane" - wskazał Donald Tusk. Mówił, że "to nie jest łatwe zadanie, ale słowo musi coś znaczyć, więc podjęliśmy tu decyzję bez zbędnej dyskusji".