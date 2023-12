Kolejne mieszkanie wytchnieniowe w regionie - gotowe. Tym razem w Myśliborzu. Budynek przy ulicy Spokojnej ma 125 metrów kwadratowych powierzchni, składa się z trzech pokoi, kuchni oraz toalety.

Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W mieszkaniu zamontowano nowoczesne rozwiązania dotyczące monitorowania osób tam przebywających. Lokal będzie działać od nowego roku. To specjalne miejsce, dzięki któremu rodziny zajmujące się na co dzień osobą niesamodzielną - dostaną czas na załatwienie najpilniejszych spraw, odpoczynek, dawno odkładany wyjazd. To jedno z pięciu takich miejsc, które powstało w naszym województwie w ramach współfinansowania ze środków unijnych.

Podobne działają: w Podgrodziu, Łobzie, Stargardzie oraz Rzyszczewie w gminie Sławno.