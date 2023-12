Kilka potrąceń w Szczecinie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

17-latek potrącony przez samochód osobowy na szczecińskich Pomorzanach. Do zdarzenia doszło około 17, w alei Powstańców Wielkopolskich.

Mężczyzna przechodził przez ulicę w miejscu wyznaczonym dla pieszych. Nastolatek z urazem głowy, ręki i nogi został przetransportowany do szpitala.



Kolejne trzy potrącenia pieszych to: po godzinie 18 na ulicy Mickiewicza, za skrzyżowaniem z ulicą Wawrzyniaka poszkodowana została 17-latka - dziewczyna ze złamaną nogą trafiła do szpitala.



Do kolejnego potrącenia doszło na ulicy Jagielońskiej, na wysokości szpitala MSWiA. Na miejscu są służby, mężczyźnie udzielana jest pomoc medyczna. Jak informuje dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, piesi przechodzili w miejscach dla nich wyznaczonych. Do trzeciego potrącenia doszło na ulicy Metalowej w Podjuchach. 48-letni mężczyzna z urazem nóg trafił do szpitala. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe policja apeluje o zachowanie dużej ostrożności.