Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pisał SMS-y, dzwonił, groził, obserwował i nachodził kobietę, do tego napadł na nią i pobił - teraz za swoje czyny 46-latek odpowie przed sądem.

Jest akt oskarżenia w tej sprawie. Mężczyzna, od końca sierpnia do połowy września tego roku, w Szczecinie, uporczywie nękał kobietę. 46-latek został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tymczasem grozi mu do 8 lat więzienia.