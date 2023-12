Oświetlenie ulic, dzięki odpadom

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Oświetlenie ulic, przejść dla pieszych czy wiaduktów, do tego sygnalizacje świetlne, kamery miejskie, tablice informacyjne a nawet fotoradar - te elementy miejskiej infrastruktury będą funkcjonować w przyszłym roku, dzięki odpadom.

Energię elektryczną wyprodukuje szczeciński EcoGenerator. Umowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie została już podpisana i ma obowiązywać przez cały przyszły rok.



Przewidywany koszt zakupionej energii to ponad 7 milionów złotych. W przyszłym roku energię elektryczną będą czerpać od EcoGeneratora także Tramwaje Szczecińskie i Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”.



Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. To elektrociepłownia, w której paliwem są odpady komunalne a także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin. EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów.