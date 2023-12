Żołnierz z Koszalina z zarzutami korupcyjnymi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Żołnierz 8. pułku przeciwlotniczego w Koszalinie odpowie za korupcję. Prokuratura Okręgowa postawiła mu zarzuty.

Jest podejrzany o przyjęcia kilkunastu tysięcy złotych korzyści majątkowej oraz ekspresu do kawy o wartości 5 tysięcy złotych. Pieniądze miał otrzymać przy zawieraniu umowy na zakwaterowanie żołnierzy.



Otrzymał je w kilku ratach podczas spotkań na terenie województwa zachodniopomorskiego i w Zamościu. Mężczyzna został zatrzymany. Złożył wyjaśnienia.



Trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.