Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wezwał policję do awanturującej się partnerki i sam został zatrzymany. Pecha miał 54-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego; zapomniał, że jest poszukiwany przez sąd i powinien być teraz w więzieniu.

Policjanci interweniowali do awantury domowej. Wylegitymowali mężczyznę, który wzywał służby, a wtedy okazało się, że sąd skazał go na rok pozbawienia wolności.



Został zatrzymany i zostanie doprowadzony do zakładu karnego.