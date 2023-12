Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nauczyciele i uczniowie czekali na tę inwestycję 20 lat. Chodzi o boisko szkolne XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Przetarg na jego kompleksową przebudowę zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie jeszcze w tym roku. A to oznacza, że latem pojawi się na szczecińskich Pomorzanach zupełnie nowy obiekt rekreacyjno-sportowy.



- Wykonawca ma 180 dni, a w projekcie: boisko wielofunkcyjne, bieżnia do skoku w dal, stoły do ping-ponga, siłownia - ta tradycyjna plus "work out" - boisko do siatkówki plażowej plus cała infrastruktura terenu zielonego: ławki, hamaki i nawet mini-amfiteatr - wylicza dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego, Maciej Grenda.



Nowy obiekt będzie posiadał pełne oświetlenie. Docelowo ma być dostępny nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców Pomorzan.