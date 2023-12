Butelka w kształcie karabinu. Interwencja policji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spacerowali po Szczecinie z butelką w kształcie broni. Zwrócili tym na siebie uwagę policji i narobili sobie kłopotów.

To 15-, 17- i 25-latek. Podczas spaceru - nad ranem, w centrum miasta - wypatrzył ich operator miejskiego monitoringu, który podejrzewał, że mają przy sobie karabin. Na miejsce pojechał patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali ich przy Bramie Portowej. Okazało się, że była to szklana butelka stylizowana na karabin.



Podczas legitymowania mężczyzn policjanci odkryli, że dwóch z nich było poszukiwanych.



17-latek jest uciekinierem z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka. Natomiast najstarszy z nich, 25-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.



Najmłodszy 15-latek trafił pod opiekę babci.