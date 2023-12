Złodziejowi spodobał się ten salon...

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkukrotnie okradł ten sam salon kosmetyczny w centrum Szczecina. 33-latka zatrzymała policja. Podczas patrolu rozpoznali go funkcjonariusze.

Widzieli go wcześniej na zapisie z monitoringu udostępnionym na jednym z portali społecznościowych. Zatrzymali go i wylegitymowali. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się, że ukradł telefon z jednego z salonów. Twierdził, że chciał go oddać, ale gdy dowiedział się, że sprawa została zgłoszona policji to spanikował.



Jak się okazało na sumieniu ma jeszcze kradzież kasetki z pieniędzmi z tego samego salonu. Było tam 1200 złotych. Teraz za kradzieże mężczyzna odpowie przed sądem.