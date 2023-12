Kolejna ofiara Grudnia'70 uhonorowana

Fot. Instytut Pamięci Narodowej o. w Szczecinie

Kolejny nagrobek ofiary Grudnia'70 odnowił Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Nowy pomnik ma Janusz Wrzodek; to jedna z 16 ofiar grudniowej masakry. Znajduje się on tuż przy pomniku Ofiar Grudnia’70 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Na grobie zamontowano czarne, pęknięte płyty symbolizujące lot kuli, która przerwała jego życie.



Janusz Wrzodak był technikiem budowlanym, w chwili śmierci miał 27 lat. Zmarł 17 grudnia 1970 r. w wyniku rany postrzałowej szyi. Pocisk dosięgnął go przy budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej przy ul. Małopolskiej.



17 grudnia 1970 roku doszło w Szczecinie do masakry grudniowej. Robotnicy chcieli zamanifestować m.in. przeciwko podwyżkom cen i propagandzie. Służby PRL, milicja i wojsko odpowiedziały ogniem. Zginęło 16 osób.



Główne starcia komunistycznych służb z robotnikami miały miejsce w rejonie dzisiejszego pl. Solidarności i pl. Żołnierza Polskiego, gdzie podpalony został budynek KW PZPR.