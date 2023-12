Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany 23-latek wjechał samochodem na plażę w Mielnie - grozi mu teraz surowa kara.

Jak tłumaczył - chciał się popisać przed kolegami. Skończyło się tym, że nie mógł wyjechać, bo auto ugrzęzło w piachu. Samochodem jechało czterech mężczyzn.



Kierowca miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Prawo jazdy miał od pół roku.

23-latek został zatrzymany, usłyszy zarzut zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności i za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.



Kodeks karny za jazdę w stanie nietrzeźwości przewiduje dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, karę pieniężną od 5 do 60 tysięcy oraz 15 punktów karnych.