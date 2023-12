Kilkuset potrzebujących spotkało się na wspólnej Wigilii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Szczecinie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych i ubogich.

Przy wspólnych stołach zasiadło ponad 400 osób. W wyjątkowej atmosferze nieznani sobie ludzie często bez adresu i dachu nad głową - podzieli się opłatkiem. Otrzymali również ciepłe posiłki i paczki żywnościowe.



Jak ktoś jest samotny, to mile tutaj spędzi czas - mówią uczestnicy.



- Jest w porządku, dzielimy się opłatkiem z ludźmi bezdomnymi. - Bardzo przyjemnie, bo się spotkamy ze wszystkimi, co nie mają. Ja troszeczkę mam, ale życzę im wszystkiego najlepszego. - Takie imprezy są piękne. Ja jestem bardzo mile zaskoczona. Bardzo. - Spotkanie z bliskimi, jak ktoś nie ma rodziny. Ulga dla kieszeni i jakaś radocha - mówią uczestnicy.



- Jesteście wszyscy tu jako szczecinianie. Wielu z was ma adresy, ale świętować nie ma z kim. Wielu z was nawet adresu nie ma, ani dachu. Ale serce też chce świętować - mówi ksiądz arcybiskup Andrzej Duda, metropolita szczecińsko-kamieński.



Organizatorami Wigilii dla samotnych, bezdomnych i ubogich są m.in. Urząd Miasta Szczecin i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Spotkanie odbyło się w w hali Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego.