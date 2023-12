Pacjenci za darmo do szpitala przy Unii Lubelskiej

Bezpłatny autobus dowiezie (od czwartku) pacjentów do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Kursował będzie od parkingu przy Netto Arenie.

To jedno z rozwiązań jakie wprowadza placówka, by chorzy mogli dostać się do lekarza. Problem pojawił się, gdy rozpoczęła się budowa nowego gmachu szpitala w niecce, w której dawniej miał powstać stadion.Wykonawca prac zabrał znaczną część miejsc postojowych.Pacjenci i pracownicy mogą zostawić samochody przy Netto Arenie i dojechać do szpitala autobusem.- Ta linia autobusowa będzie kursowała w godzinach 8-16. Będzie to linia bezpłatna, będzie to autobus niskopodłogowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami - wylicza kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Krzysztof Goralski.Powstanie też dodatkowy parking dla pacjentów i personelu. Będzie przy ulicy Litewskiej w Szczecinie. Powstanie w miejscu boisk należącego do Zespołu Szkół Samochodowych. Będzie tam około 200 miejsc postojowych.Pod nowym budynkiem szpitala, który powstaje w miejscu gdzie dawniej miał być stadion będzie podziemny parking na 600 miejsc, koniec inwestycji planowany jest na 2026 rok.