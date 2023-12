IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Na Bałtyku sztorm

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Wybrzeżu i przed intensywnymi opadami deszczu na Dolnym Śląsku.

Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grażyna Dąbrowska, w północnych powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego do godzin nocnych porywy wiatru mogą zbliżać się do 75 kilometrów na godzinę. Potem wiatr osłabnie, ale tylko na chwilę.- Już w czwartek po południu od północnego zachodu nastąpi ponowny wzrost porywistości wiatru, co skutkować będzie wydaniem kolejnych ostrzeżeń. Mogą to być zarówno ostrzeżenia pierwszego, jak i drugiego stopnia - mówiła Grażyna Dąbrowska.W czwartek i w piątek mocniej powieje już w całym kraju, a nad morzem prędkość wiatru zbliży się nawet do 90 kilometrów na godzinę.Natomiast dziś wieczorem na południu Dolnego Śląska zacznie intensywnie padać. Na tym obszarze do piątku może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.