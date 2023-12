Wicewojewodowie zachodniopomorscy chcą przyspieszenia swojej dymisji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dotychczasowi wicewojewodowie - Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann, chcą przyspieszenia swojego odejścia.

W związku z wydarzeniami związanymi z Telewizją Polską wysłali pismo do premiera Donalda Tuska, chcąc przyjęcia ich dymisji z dnia 12. grudnia.



Nie da się współpracować z taką władzą - mówił Tomasz Wójcik, pierwszy wicewojewoda zachodniopomorski.



- Skierowaliśmy pismo do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem o przyjęcie naszej dymisji, którą złożyliśmy już w dniu 12. grudnia. Do tej pory ta dymisja nie została przyjęta, a my nie wyobrażamy sobie, w kontekście tych zdarzeń, które mają dzisiaj miejsce, dalszej współpracy z tym rządem - mówił Wójcik.



W środę o godzinie 14 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nominację na urząd wojewody zachodniopomorskiego przyjął Adam Rudawski. Był on założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, w latach 2011-2016 był również członkiem zarządu i prezesem Radia Szczecin.



Wicewojewodami mają zostać Dawid Krystek i Bartosz Brożyński.