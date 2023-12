Szczecińska policja apeluje o ostrożność na przejściach dla pieszych

"Apelujemy do pieszych i kierowców o szczególną ostrożność" - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie nadkomisarz Anna Gembala.

We wtorek doszło do kilku potrąceń pieszych, niektórzy poszkodowani trafili do szpitala.Co jest niepokojące, były to zdarzenia na wyznaczonych miejscach dla pieszych - zaznacza Anna Gembala.- Zgodnie z nowymi zasadami i obowiązującymi przepisami pieszy ma pierwszeństwo. Pamiętajmy jednak o tym, że ma je w momencie, kiedy on wkracza na przejście dla pieszych. I tutaj kierujemy szczególny apel zarówno do kierowców, jak i do pieszych, żeby zachowali szczególną ostrożność. Kierowcy, przede wszystkim zbliżając się do takiego przejścia dla pieszych - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.W wielu przypadkach piesi przechodzą przez ulicę bez żadnego zastanowienia, co przy obecnych warunkach pogodowych stanowi zagrożenie - dodaje Gembala.- W żaden sposób nie rozglądają się. Często rozmawiają przez telefon komórkowy. Mają założony kaptur na głowie. Nie mają elementów odblaskowych. To wszystko jest utrudnieniem. Ze swojej strony będziemy teraz prowadzić intensywne działania, szczególnie nasz ruch drogowy, w okolicach przejść dla pieszych, żeby tutaj dyscyplinować kierowców - mówi Gembala.W ciągu ostatniej doby do potrąceń doszło m.in. na ulicach Mickiewicza, Jagielońskiej i w alei Powstańców Wielkopolskich Wśród poszkodowanych były osoby niepełnoletnie.