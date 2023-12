Protest pod szczecińską siedzibą TVP [ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt osób protestowało pod szczecińską siedzibą TVP przy ulicy Niedziałkowskiego przeciwko sposobowi wprowadzania zmian w mediach publicznych.

W środę przed południem nadawanie programu TVP Info zostało wstrzymane, a w jego miejsce retransmitowano treści z TVP 1. Protestujący domagają się przywrócenia nadawania programu TVP Info i zmiany sposobu przeprowadzania zmian w mediach publicznych. Wśród ich wypowiedzi nie zabrakło nawiązań do wydarzeń sprzed ponad 40 lat.- Przyszliśmy tutaj demonstrować, żeby włączono nam sygnał, bo nieprawnie nam zabrano. Tak samo jak zrobiono 13 grudnia, tak nam dzisiaj niespodziankę zrobiono przed świętami Bożego Narodzenia. - Trzynastego nie było Teleranka, a dzisiaj nie było Teleexpressu. I to jakoś tak bardzo mi przypomina tamte czasy. - Kiedyś było ZOMO, a dzisiaj silnymi ludźmi nas straszą. Ale my się tu nie damy. My też silni jesteśmy, jesteśmy narodem. Ta druga część narodu to ja nie wiem, czy to jest naród, bo to trudno to nazwać. Ale my, tutaj, stoi naród - mówili protestujący.We wtorek wieczorem głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy w Sejmie przyjęto uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na jej podstawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał w środę nowych prezesów i rady nadzorcze w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej.