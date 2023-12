Wieje. Najsilniejsze porywy nad morzem i na zachodzie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Synoptycy zapowiadają silny wiatr w całym kraju. Najsilniejsze porywy prognozowane są dla Wybrzeża i województw zachodnich.

Jak powiedziała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiatr nasili się po południu.



- W porywach wiatr osiągać będzie do 75 km/h na wybrzeżu, do 70 km/h w rejonach podgórskich, wzrośnie także prędkość wiatru wysoko w górach do ok. 100 kilometrów na godzinę - zapowiedziała.



W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i Wybrzeżu porywy mogą zbliżać się do 95 kilometrów na godzinę. Nieco słabsze - do 70 kilometrów na godzinę - prognozowane są dla wschodniej części kraju. W Karpatach powieje do 100 kilometrów na godzinę, a w Sudetach - do 130 kilometrów na godzinę.



Synoptycy ostrzegają także przed intensywnymi opadami deszczu na południu Dolnego Śląska. Opady osłabną najbliższej nocy. Natomiast na północnym wschodzie, Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat mogą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem.