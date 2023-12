Łączna wartość celna zatrzymanych aut to ponad sto tysięcy złotych. źródło: KAS

Przemyt trzech aut udaremnili celnicy ze Świnoujścia. To dwa elektryki: Kia i Nissan oraz Jeep.

Samochody przewożone były na naczepie i nie zostały zgłoszone do odprawy w momencie wjazdu na teren Unii Europejskiej. Z dokumentów wynikało, że przewożone są z Norwegii do odbiorców w Ukrainie.



Łączna wartość celna zatrzymanych aut to ponad sto tysięcy złotych.



Sprawcy chcieli uniknąć zapłacenia cła, akcyzy i VAT-u, a to w sumie ponad 60 tysięcy złotych.

Zostali ukarani mandatami w wysokości 4,5 tys. zł, a pojazdy objęto procedurą tranzytu.