Fundacja Małych Stópek: trzeba docierać do serca człowieka

Trzeba docierać do ludzkich serc z ideą ochrony życia od poczęcia - mówił w "Rozmowie pod krawatem" ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.

Duchowny podkreślał, że najważniejsza jest nasza własna postawa w tej sprawie.- Trzeba docierać nie tyle do instytucji, tylko do serca człowieka. Podam przykład: w Fundacji Małych Stópek nie korzystamy z żadnych dotacji, finansów, grantów, projektów państwowych czy samorządowych..., no, Unia by nie dała na to pieniędzy. To, co robimy ma być świadectwem osób, które uczestniczą w tym dziele, a nie, że tutaj załatwimy jakieś pieniądze przy dzisiejszej władzy, a później przy innej władzy nie dostaniemy, albo dostaniemy więcej... Nie, tu chodzi o serce człowieka - mówił ksiądz Kancelarczyk.Zwracał także uwagę, że to myśl Jana Pawła II, który uczył o zmianie, która musi dokonać się w nas samych.