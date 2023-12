Powstaną ścieżki rowerowe z Myśliborza do Klicka oraz z Dębna do Mostna.

Podpisano umowy na wykonanie inwestycji - w pierwszym przypadku wybudowany zostanie 1,5-kilometrowy odcinek, a w drugim - prawie 4-kilometrowy.Koszt inwestycji z Myśliborza do Klicka to prawie 3 miliony złotych. W ramach prac powstanie ścieżka rowerowa, dwa nowe przejścia dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów - wszystko zostanie oświetlone.Drugie zadanie kosztować będzie prawie 6 milionów złotych - z czego 1 milion 400 tysięcy to dofinansowanie gminne. Powstanie nowa trasa dla rowerów i pieszych. Prace wykona firma z Myśliborza.Inwestycje powstają dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.