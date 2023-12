Nadchodzi remont dróg powiatowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wskazane przez samorządy odcinki dróg na terenie 10 gmin w powiecie stargardzkim wyremontuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Planowane prace prowadzone będą w ramach jednej inwestycji, dofinansowanej kwotą 20 mln zł z rządowego funduszu rozwoju dróg. ZDP wybrał projektantów, którzy przygotują dokumentację całego zadania. To jedno z większych przedsięwzięć tego typu w powiecie stargardzkim.



Przygotowanie dokumentacji zajmie najbliższe pół roku. Jak informuje Zbigniew Sowa z Zarządu Dróg Powiatowych, założenie jest takie, by przebudową wytypowanych odcinków we wszystkich gminach zajęła się jedna firma.



- To wielkie zadanie: inwestycja w 10 gminach. Realizacja w latach 2024-25. Prace planowane są w większości projektów do końca marca, tak, że w połowie roku powinien już być przetarg - zapowiedział Zbigniew Sowa.



Kontynuowana będzie również przebudowa drogi powiatowej od drogi krajowej nr 10 do Barzkowic.



- Odcinek łączący Barzkowice jest w dwóch gminach; one podjęły inicjatywę, żeby zrobić ją po kilometrze, już mamy zrobiony odcinek dwóch kilometrów. Prawie na całej długości od drogi krajowej do Barzkowic droga będzie przebudowana - dodał.



W harmonogramie prac ujęto też modernizację odcinka ulicy Orzeszkowej w Stargardzie, poprzez włączenie jej do nowo budowanej Obwodnicy Północnej miasta.