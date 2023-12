"Zostawmy to, co nas dzieli, a cieszmy się tym, co łączy..."

Najważniejsze w świętach jest to, żeby przeżyć święta wspólnie z rodziną i bliskimi w pokojowej atmosferze...

Zastawiony stół, prezenty czy choinka, czyli forma przeżywania świąt jest tylko rzeczą pomocniczą do istoty Bożego Narodzenia - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Kanclerz Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej, ksiądz Sławomir Zyga.- Może mniej to, ile i co jest na świątecznym stole, choć oczywiście warto zachować tradycję lokalnej, polskiej kuchni, czy innych zwyczajów, ale ważniejsze jest to, jacy jesteśmy wobec siebie, czy się spotykamy, czy przeżywamy to wspólnotowo, czy wymiar rodzinny nie jest zapomniany, czy w rodzinie jesteśmy w stanie usiąść do stołu razem, zostawić to, co nas dzieli, a cieszyć się tym, co może nas łączyć, co się komu udało, pobyć rzeczywiście razem - mówił.Ksiądz Zyga zwracał także uwagę na symbolikę stajenki, w której na świat przyszedł Jezus Chrystus. To także sygnał, że Bóg przychodzi do każdego, także skromnego czy biednego - i warto wracać do podstawowych pojęć, jakimi są ludzka życzliwość czy chęć niesienia pomocy innym.