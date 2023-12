Tramwaj wypadł z szyn po zderzeniu z ciężarówką [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Zderzenie tramwaju z ciężarówką na ul. Krzywoustego w Szczecinie.

Siła uderzenia była tak wielka, że tramwaj wypadł z szyn.Nieprzejezdna jest ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do ulicy Księcia Bogusława X. To przez zderzenie tramwaju z ciężarówką, do którego doszło po godz. 9. Na miejscu ruchem kieruje policja.Poszkodowana została jedna osoba to 51-letnia kobieta, która z urazem głowy i barku trafiła do szpitala. Jak informują służby - jej stan jest stabilny.Ratownicy medyczni zbadali również na miejscu trzy pozostałe osoby, które nie wymagały hospitalizacji.- Straszne przeżycie, do teraz nie mogę dojść do siebie. Było najpierw takie haratanie, a potem huk. - Bardzo groźnie, TiR jechał i uderzył w "siódemkę".- Koleżanka na razie siedzi w karetce, chyba zaczadziła się dymem, który się tam wydobył. Podejrzewam, że kierowca najprawdopodobniej odbił się od murku, bo wątpię, by z prostej drogi mógł zrobić taką szkodę. Coś musiało go odrzucić, żeby aż tak przypierdzielić.- Jechał biały dostawczak, chyba chciał wyprzedzić TiR-a i zepchnął go na tory. TiR wtedy uderzył w tramwaj i go zepchnął. Był huk... - relacjonowali świadkowie.Na miejscu pracują służby wyjaśniając okoliczności zdarzenia. Policja zapowiada szczegółową analizę miejskiego monitoringu.