źródło: Grupa NDI

Kończy się przebudowa nabrzeży w Porcie Szczecin.

Na finiszu są ostatnie roboty kafarowe na II etapie Nabrzeża Czeskiego. Dodatkowo trwają prace porządkowe. Wykonawca inwestycji, Grupa NDI, przygotowuje się do uzyskania kolejnego pozwolenia na użytkowanie.



Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego to między innymi modernizacja Nabrzeży Czeskiego oraz Słowackiego, a także budowa nowych: Norweskiego, Duńskiego i pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński.



Prace idą zgodnie z planem, a zespół przygotowuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Nabrzeża Duńskiego oraz Norweskiego. Roboty powinny zakończyć się w przyszłym roku.



Inwestycja współfinansowana jest ze środków z Unii Europejskiej.