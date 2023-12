Jak mieszkańcom idą przygotowania do świąt? "Na razie pomalutku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Pomalutku, jak co roku" - mówią szczecinianie, którzy przygotowują się do Bożego Narodzenia. Okres przed samymi świętami bywa szczególnie gorący przez natłok obowiązków.

Dekorowanie choinki, porządki i zakupy na ostatnią chwilę - cały ten wysiłek by zdążyć na Wigilię. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcom idą przygotowania do zbliżających się świąt.



- Normalnie, tak jak co roku. Cały czas do przodu, jak u Krzynówka. - Na razie tak pomalutku. Choinka jest, już część potraw. - Dopiero choinka będzie ubierana z dziećmi. 7 i 5 lat, jeszcze wszyscy wierzymy w Świętego Mikołaja. - Brałem, ale kot rozmontował trochę. - Pomagam żonie i dużo zjadam, chociaż nie widać. - Wie pan co, jest tyle potraw, że można zgłupieć. Był czas, że robiłem sam. - Prezenty tylko dzieciom robimy. Jeden 26 lat, drugi 14 - mówią szczecinianie.



W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę niehandlową. Sklepy będą nieczynne.