Przygotowania do Wigilii. Prezenty, choinka i... dywersja kotów [ZDJĘCIA]

- Choinka już jest, część potraw przygotowana - powiedzieli reporterowi Radia Szczecin mieszkańcy Szczecina, którzy przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia.

Gorąca końcówka roku, czyli okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów (niekiedy na ostatnią chwilę), ubierania choinki i naszego sportu narodowego, czyli lepienia pierogów.Wszystko po to, by zdążyć na 24 grudnia i w spokoju zasiąść wspólnie z rodzinami przy wigilijnym stole.A jak przebiegają świąteczne przygotowania?- Bardzo dobrze, ale pogoda nie dopisuje. Jeśli chodzi o załatwienie jakichś rzeczy na ostatnią chwilę, to jest to utrudnione. - Choinka jest już ubrana, każdy zakładał po bombce. - Stoi udekorowana, ale koty prawdopodobnie przegryzły lampki. Ciężko z nimi, ale można wybaczyć. - Córka przygotowała pierogi, uszka, ja ugotowałam kapustę z grochem, śledziki... - relacjonowali.Wigilia Bożego Narodzenia przypada w 2023 r. w niedzielę. Została objęta zakazem handlu na podstawie listopadowej nowelizacji Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.