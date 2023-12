Protestujący przewoźnicy dostaną wsparcie od rolników

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Rolnicy wesprą zachodniopomorskich przewoźników w proteście. Transportowcy zablokują w piątek centrum Szczecina.

Ulicami przejedzie korowód 150 ciężarówek. W ten sposób chcą wesprzeć swoich kolegów protestujących na granicy z Ukrainą. Współpracę z przewoźnikami rozpoczęli rolnicy. Nie dołączą się jednak do przejazdu, ale będą pikietować przed Urzędem Wojewódzkim - mówi Stanisław Barna, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych.



- Przyjeżdżamy, bierzemy swoje transparenty, szturmówki, flagi polskie i przedstawimy swoje postulaty. Tak to będzie wyglądało, że wspieramy się nawzajem. Oni chcą nawiązać współpracę i poprosili nas, czy ich wesprzemy, bo tak jak jest to na ścianie wschodniej, poprosili nas o współpracę odnośnie tego, żebyśmy zaprotestowali, bo my mamy też wiele problemów - mówi Barna.



Protest przewoźników rozpocznie się w piątek w południe. Kolumna ciężarówek ma przejechać od węzła Kijewo w kierunku centrum Trasą Zamkową - dalej Malczewskiego, Rayskiego, przez plac Grunwaldzki, Piłsudskiego i plac Rodła. Koniec planowany jest po godzinie 14.30 pod urzędem na Wałach Chrobrego, gdzie protestujący wręczą petycję nowemu wojewodzie Adamowi Rudawskiemu.