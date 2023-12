Tanie mieszkania na wynajem dostępne w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu oddano do użytku pierwsze „Mieszkania dla rozwoju”. To miejski program, w którym miasto chce wynajmować mieszkania po cenach niższych niż na komercyjnym rynku.

31 mieszkań powstało na osiedlu Witkowice. To pierwszy z czterech budynków zrealizowanych w ramach miejskiego programu - mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.



- Te mieszkania są taką realną alternatywą dla wszystkich tych kołobrzeżan, którzy nie mają zdolności kredytowej i nie mogą kupić mieszkania. Ale również mają zbyt wysokie dochody, żeby otrzymać mieszkanie z zasobów komunalnych - mówi Mieczkowska.



Nie będą to więc mieszkania socjalne czy komunalne, a miasto przeznaczy je na wynajem. Co najistotniejsze, utrzymanie mieszkania ma być tańsze, niż w przypadku najmu na rynku komercyjnym. Czynsz za metr kwadratowy mieszkania wynosi 35 złotych i uwzględnia opłatę za lokal i utrzymanie części wspólnych, a po stronie najemcy są jeszcze opłaty za media. W praktyce miesięczna opłata za wynajem kawalerki to 900 zł.



Drugi z budynków ma zostać oddany na początku przyszłego roku. Do kolejnych dwóch najemcy powinni wprowadzić się latem 2024 roku. Całość kosztować będzie 34 miliony złotych.