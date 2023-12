Powiat stargardzki. Strażacy w akcji

Do powalonych drzew i uszkodzonych instalacji energetycznych wyjeżdżają strażacy w powiecie stargardzkim.

Skutki wichury, która już od ponad doby przetacza się nad regionem odczuwają szczególnie mieszkańcy miejscowości na terenie gmin Chociwel i Kobylanka, gdzie połamane drzewa tarasują także lokalne drogi. Przez resztę dnia spodziewana jest większa liczby zgłoszeń.Mł. bryg. Paweł Rożański, zastępca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej przyznaje, że miniona doba nie należała do spokojnych.- Zanotowaliśmy 57 zdarzeń, 51 dotyczyło usuwania skutków wichury: przewrócone drzewa, zablokowane drogi, połamane konary czy też zerwane linie energetyczne. Liczymy na to, ze pogoda będzie się uspokajać, ale prognozy nie są optymistyczne - powiedział.Biorąc pod uwagę prognozy strażacy apelują, aby bardziej zabezpieczyć domy i balkony.- Musimy pamiętać o tym, żeby pozabezpieczać wszystkie luźne elementy. Kierowcy: nie parkujmy pod drzewami, pod banerami różnego typu, pod tym, co może się przewrócić pod siłą wiatru - zalecił.Enea Operator informuje, ze na zarządzanym przez siebie obszarze w powiecie stargardzkim uszkodzenia sieci usuwano w Kunowie, Reptowie i Wielichówku w gminie Kobylanka oraz w sześciu miejscowościach gminy Chociwel.