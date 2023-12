Świąteczna gorączka zakupów trwa w najlepsze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przedświąteczna gorączka w szczecińskich centrach handlowych trwa. Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem to nie tylko obowiązki domowe, ale również zakupy i poszukiwanie prezentów na ostatnią chwilę.

- Już kończymy. Tak naprawdę zostały nam ostatnie prezenty, więc nasza gorączka przedświąteczna się kończy. Z racji tego, żeby ominąć te wszystkie tłumy, które są - mówi mężczyzna.



Kupiłem mamie karnet na masaż ze mną, czyli najlepszy prezent. Tacie klasycznie perfumy - dodaje kolejny klient.



Ja kupuję przez Internet, bo szybciej i taniej. Dużo ludzi, kolejki są i można się zdenerwować. Akurat ja nienawidzę tłumów, więc tak można. Do tego ci ludzie tak wolno idą, że to masakra jakaś - mówią pytani przez naszego reportera.



Trochę szukaliśmy miejsca parkingowego. Do południa na pewno jesteśmy w stanie ominąć te wszystkie korki, a po południu to już jest gorzej.Polecamy spacer albo komunikację miejską - mówią kolejni kupujący.



Tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę. Sklepy będą nieczynne.