Zapowiadany silny wiatr, porywy do 120 km/h

Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak powiedziała synoptyk Emilia Szewczak, najsilniejsze porywy występują na Wybrzeżu.- Przede wszystkim na zachodnim i środkowym Wybrzeżu, tam średnia prędkość wiatru dochodzi do 75 kilometrów na godzinę, a porywy osiągają wartość 115 kilometrów na godzinę. W tym regionie może jednak powiać do 120 kilometrów na godzinę - mówiła Emilia Szewczak.Wewnątrz kraju porywy wiatru dochodzą do 70 kilometrów na godzinę, ale, jak zaznaczają synoptycy, w kolejnych godzinach ta prędkość będzie wzrastać. Taka sytuacja może utrzymać się jeszcze w nocy.Minionej nocy na stacji meteorologicznej w Darłowie w Zachodniopomorskiem wiało do 118 kilometrów na godzinę, a w górach, na Śnieżce, porywy przekraczały 180 kilometrów na godzinę.