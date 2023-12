Ponad 20 lat czekali. Będą zmiany w Gryfinie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Elewacja przedstawiająca miasta partnerskie, zegar oraz przylegający do nich skwer doczekają się rewitalizacji po ponad 20 latach.

W Gryfinie u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i 1 Maja, będzie nowa fontanna, ławki oraz nasadzenia zieleni.



- Chcemy, aby to miejsce usytuowane w centrum stało się wizytówką naszego miasta - mówi burmistrz Gryfina, Mieczysław Sawaryn. - Na wiosnę chcemy doprowadzić do przebudowy tej fasady, urządzenia jej na nowo, wyremontowania fontanny. Chcielibyśmy nawiązać do gryfińskiej przyrody Międzyodrza, przyszłego parku Doliny Dolnej Odry, tak żeby to miejsce, które jest faktycznie reprezentacyjne, wyglądało zdecydowanie lepiej i było godne miasta Gryfina.



Mieszańcy Gryfina nie mogą się doczekać nowego miejsca do wypoczynku i rekreacji. - Żeby było ładnie, przyjemnie. A teraz widzi pan, co tu się dzieje? Pewnie by było dobrze. Ja od czasu do czasu tu siedzę - mówią mieszkańcy.



Prace odnawiające skwer i elewację zaczną się już w przyszłym roku.