Sztorm na Bałtyku, część mola w Kołobrzegu zamknięta [ZDJĘCIA]

Wciąż niespokojnie nad morzem. Silny wiatr sprawia, że strażacy mają pełne ręce roboty.

Zgodnie z prognozami synoptyków, porywy wiatru osiągają nad morzem nawet 120 km/h. Widać to doskonale w okolicach kołobrzeskiego molo. Na Bałtyku panuje sztorm, stąd miejscowe władze podjęły decyzję o zamknięciu dla spacerujących głowicy molo. Chętnych do podziwiania fal rozbijających się o betonową konstrukcję jednak nie brakuje.



Nie zapominajmy natomiast o zagrożeniach, jakie może powodować porywisty wiatr. Strażacy w Kołobrzegu tylko w nocy wyruszyli do akcji 17-krotnie, a Krzysztof Azierski, rzecznik miejscowej straży pożarnej mówi, że zgłoszeń wciąż przybywa.



- Tak naprawdę od rana wszystkie siły i środki powiatowe są w terenie - mówi Azierski.



Straż interweniuje głównie do połamanych drzew, uszkodzonych elewacji budynków i lokalnych zalań, ale najpoważniejsze wezwanie otrzymano z Ustronia Morskiego, gdzie wiatr uszkodził wielkopowierzchniowe pawilony handlowe.



- Doszło do naruszenia konstrukcji, do rozerwania ścian złożonych z blach. Zachodziła konieczność też zerwania plandeki z tych namiotów celem odciążenia całej tej konstrukcji - dodaje Azierski.



Według najnowszych prognoz, silne porywy wiatru mają utrzymać się do soboty.