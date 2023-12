Pasterka w Bazylice na antenie Radia Szczecin

Radio Szczecin zaprasza dziś na transmisję Pasterki z Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. Początek o północy.

Msza święta w nocy jest tradycją bożonarodzeniową.- Tzw. Msza święta pasterska, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce to jedna z najważniejszych świątecznych tradycji związana z Bożym Narodzeniem - tłumaczy ksiądz dr Krzysztof Łuszczek i zachęca do uczestnictwa we Mszy świętej, żeby doświadczenie świąt Bożego Narodzenia było pełne i miało charakter duchowy.- Zachęcamy do tego, aby to świętowanie w takiej atmosferze duchowej przedłużyć, bo to jest możliwość do tego, abyśmy po prostu więcej też duchowo przeżyli i doświadczyli, żeby te święta w nas zostały, a nie, tak jak się często mówi: "święta, święta i po świętach" - dodał.Początek transmisji o północy.