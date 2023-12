Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, która kończy w Kościele okres Adwentu. Po południu w domach rozpoczną się wieczerze wigilijne.

Do godzin wczesnopopołudniowych w kościołach odbywają się msze św. liturgicznie należące jeszcze do Adwentu.



Dziś Wigilia, która oznacza czuwanie - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek.



- I to widać bardzo wyraźnie w wigilię Bożego Narodzenia, bo to czuwanie świąteczne rozpoczynamy już w nocy poprzez msze pasterskie, ale także wcześniej zasiadając do wspólnego stołu. Często wigilia jest określeniem tej wspólnej wieczerzy, przy której zasiadamy, która szczególnie w polskiej tradycji nabiera bardzo szczególnego znaczenia. Jest to taki czas, kiedy jakby po roku znowu się w naszych rodzinach dzielimy sercem, też w jakiś sposób "się liczymy", zauważamy tych, kogo nie ma - powiedział.



To dla nas także wyzwanie - dodaje ksiądz dr Łuszczek.



- Dzielenie się opłatkiem... Czy jestem w stanie do każdego wyciągnąć rękę z opłatkiem i z otwartym sercem? Opłatek, który jest chlebem i dzielenie się chlebem, jest też znakiem miłości, otwartości na drugiego człowieka - dodał.



Po wieczerzy wielu katolików udaje się na pasterkę.